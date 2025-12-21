Oroscopo Vergine: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Dal 24 in poi inizi finalmente a respirare un’aria diversa, più leggera, quasi sorprendente dopo settimane in cui le tensioni ti hanno accompagnato come un rumore di fondo costante. Molto di quello che hai accumulato sul lavoro si è riversato nelle relazioni, creando incomprensioni e nervosismi che non sempre sei riuscito a gestire. Ora però qualcosa cambia. Attenzione solo a non perdere le staffe in giornate particolarmente cariche, quando per una serie di coincidenze vorresti prendertela con chiunque ti stia intorno. Il rischio è scaricare la fatica sulle persone sbagliate. La fine del mese, invece, promette un netto miglioramento, con un recupero psicofisico che senti prima nella testa e poi nel corpo.

Le questioni professionali iniziano a sbloccarsi. Qualcuno che ti deve risposte o chiarimenti finalmente si fa vivo. Se all’inizio del mese regnavano silenzi e incertezze, ora arrivano segnali, anche indiretti, che indicano un possibile rientro in gioco. Le voci si fanno più concrete e lasciano intravedere uno sviluppo positivo che prenderà forma pienamente da gennaio. Si apre una fase di maggiore serenità, utile anche per chi studia e deve pianificare il futuro con più lucidità. Non è tutto immediato, ma la direzione è chiara.

Sul piano delle energie personali, il recupero fisico è evidente soprattutto nel weekend, quando la Luna ti sostiene e ti restituisce vitalità. Per il resto della settimana sembri difficile da fermare. La concentrazione migliora, la resistenza aumenta, e ti senti più padrone dei tuoi ritmi. È un ottimo momento per avviare cure, percorsi di benessere, depurazioni o anche piccoli cambiamenti estetici. Hai campo libero e buone risposte. Questa settimana ti ricorda che non sei solo rigore e controllo, ma anche capacità di rigenerarti quando smetti di pretendere troppo da te stesso.

Analizzi tutto, sistemi ogni dettaglio, ma questa settimana la vera sfida è concederti tregua.

VOTO: 8

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Quannu smetti di caricariti tuttu ‘ncapu e ti fidi cchiù di chiddu che sta arrivannu, senti ca la vita torna a respirari cu tia.

