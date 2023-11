Vergine: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana sei come un filosofo alla ricerca della verità. In amore, potresti sentire il bisogno di esprimere i tuoi sentimenti più apertamente, specialmente di giovedì. Sul lavoro, i pianeti ti mettono alla prova, ma anche ti supportano: è il momento di mostrare la tua resilienza. Per il benessere, cerca di mantenere l’equilibrio e di non lasciarti sopraffare dalle pressioni esterne. 7.5/10. “La bona o la vera nova la porta lu zoppu”.



