Oroscopo Vergine: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

VERGINE – Cara Vergine, devi fare spazio all’amore nel tuo cuore pieno di pensieri! Se continui a preoccuparti dei problemi domestici e lavorativi, l’amore non troverà posto. Venere, però, è dalla tua parte, quindi preparati a passioni inaspettate. Durante questa settimana, cerca di non lasciarti sopraffare dagli impegni lavorativi che ti distolgono dal presente.

A lavoro, è il momento di seguire le tue aspirazioni e di mettere a punto una nuova strategia. Presto potrebbe arrivarti una proposta interessante, specialmente intorno all’11 febbraio, che potrebbe essere il culmine di un periodo di successi. Tuttavia, non trascurare il tuo benessere fisico, che potrebbe risentire di questo periodo frenetico, specialmente nella seconda parte della settimana.

Sei come un giocoliere che cerca di tenere in aria più palle possibili, ma attento a non farti cadere in testa! Voto: 7. “Ogni fruttu voli la so staggiuni.“



