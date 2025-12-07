Oroscopo Vergine: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana arrivi con lo spirito analitico che ti contraddistingue, quello che smonta tutto e controlla gli ingranaggi come un tecnico dell’anima. Ma le stelle ti chiedono di spostare lo sguardo. Non serve cercare la felicità lontano, puoi trovarla proprio dove sei. Venere, però, è nervosa e ti punzecchia: chiede conferme, ti mette davanti riflessioni profonde sui rapporti affettivi e i giorni 11 e 12 sono un piccolo terremoto emotivo. Potresti sentirti più agitato del solito, meno paziente, più sensibile agli sbalzi altrui. Anche nelle relazioni stabili emergono piccole incrinature. Niente di irreparabile, ma abbastanza per farti analizzare tutto con la tua precisione chirurgica. I single devono osservare con attenzione ciò che arriva, senza avere fretta. Il cielo ti invita a valutare, non a precipitarti. Dopo il 14, però, la nebbia si dissolve e le idee diventano più chiare.

Nel lavoro ti viene chiesto un ultimo sforzo di pazienza. Metà settimana è il punto più critico e le questioni legali meritano ogni tuo neurone attivo. Se devi firmare, leggere, controllare, valutare… fallo due volte. Anzi tre. È proprio il periodo in cui qualcuno potrebbe tentare di farti correre troppo, e tu devi invece restare saldo. Dal 14, però, si apre un varco luminoso: arrivano soddisfazioni, i progetti prendono forma, gli impegni si fanno sostenibili e l’intero periodo che porta fino a metà giugno appare promettente. È come se la vita ti dicesse: “Adesso sì, adesso puoi”.

Fisicamente, vivi alti e bassi: gli impegni sono tanti e il corpo manda segnali di stress. Attorno all’11 devi rallentare, concederti una pausa vera, di quelle che non consideri perdita di tempo. Passeggiate, respiro, natura, ordine mentale: ti serve tutto ciò che riporta equilibrio. Il fisico risponde subito quando lo ascolti, ma devi decidere di farlo.

Rallenta: non puoi salvare il mondo se prima non salvi il tuo livello di zuccheri nel sangue.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia fiatu e non ti scantari. Quannu sistemi una cosa ‘nta testa, si sistema puru ‘a vita”.

