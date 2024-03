Oroscopo Vergine: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Cari Vergini, Venere vi tratta con l’indifferenza di un gatto che ha appena ricevuto un nuovo giocattolo, lasciandovi a interrogarvi sul vero significato dell’amore. Non è il momento di girare le spalle alle possibilità amorose, anche se il vostro cuore sembra aver preso una vacanza senza lasciarvi il biglietto. Per coloro che sono in relazioni a lungo termine, è tempo di riscoprire la scintilla che vi aveva uniti.

A lavoro, le stelle stanno giocando a favore, suggerendo nuovi progetti e scelte importanti da fare prima che l’estate porti un cambio di marcia. Questo periodo elettrizzante vi richiederà di trovare un equilibrio tra mente e azione.

Non lasciate che la vostra razionalità vi trasformi in robot dell’amore. Voto: 7. “Cu nesci arrinesci” – Chi esce, riesce.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI