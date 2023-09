L’Ortigia verso la LEN Euro Cup, Piccardo: “Quattro gare in 48 ore”

Parla anche Inaba: "Vogliamo vincere tutte le gare"

1' DI LETTURA

L’Ortigia di Stefano Piccardo è ormai pronta ad entrare in vasca in vista delle sfide di LEN Euro Cup dopo il secondo posto ottenuto nel girone di Champions League. Gli aretusei dovranno affrontare quattro incontri in soli tre giorni. Si comincia con la gara contro i serbi del VK Valis, nella prima giornata del gruppo A di qualificazione. A seguire sono previste le partite contro Dinamo Bucarest, Noisy Le Sec e Sabak. Per puntare a fare bene nella competizione europea, sarà importante gestire le energie fisiche e mentali al meglio.

Lo stesso Stefano Piccardo, coach della compagine siciliana, fa il punto sulla condizione dei suoi atleti in vista della LEN Euro Cup: “Veniamo da tre partite in 24 ore, che hanno prodotto un grosso dispendio energetico. Siamo consapevoli che per noi sarà una settimana molto importante. Giocheremo quattro partite in 48 ore e questo richiederà uno sforzo veramente notevole, quindi prima di tutto dovremo cercare di distribuire al meglio le energie. Ciò detto, la squadra deve cercare di migliorare l’aspetto difensivo e avere maggiore lucidità durante le fasi d’attacco e, soprattutto, quando è in difficoltà”.

Prima della partenza ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Yusuke Inaba, fuoriclasse giapponese arrivato quest’anno e già protagonista di ottime prestazioni: “Secondo me questo sarà un girone molto duro, perché dovremo disputare quattro partite in tre giorni. Noi però veniamo dalla Coppa Italia, dove abbiamo giocato tre volte in 24 ore, e questo ci ha dato più condizione. Personalmente penso che possiamo fare bene anche in Euro Cup e passare il turno, perché siamo un’ottima squadra. Stiamo crescendo pian piano e sono convinto che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. L’obiettivo adesso è vincere tutte e quattro le prossime partite e andare avanti”.