Ortigia, preso l’attaccante giapponese Yusuke Inaba

Il classe 2000 arriva dalla Pallanuoto Trieste

2' DI LETTURA

SIRACUSA – Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia ufficialmente un rinforzo per la stagione 2023/2024: dalla pallanuoto Trieste arriva l’attaccante giapponese Yusuke Inaba.

Classe 2000, attaccante di mano destra, Inaba è uno dei migliori giocatori del campionato italiano, terzo nella classifica marcatori dell’ultima stagione con 60 gol (a 2 sole reti dalla vetta). Riguardo alla sua carriera, dopo aver giocato in Montenegro, si trasferisce all’Oradea, in Romania (dal 2018 al 2020), arrivando alla semifinale di Euro Cup e perdendo proprio contro l’Ortigia nell’edizione poi cancellata dalla pandemia. Nella stagione successiva approda in Italia, al Quinto, dove milita per un solo anno, per poi passare alla Pallanuoto Trieste. Con i giuliani gioca le ultime due annate. Nella prima, grazie ai suoi gol, ottiene un importante quarto posto e la qualificazione in Euro Cup. Nella stagione appena conclusa conquista il quinto posto in A1 e un’altra semifinale di Euro Cup, persa questa volta contro il Savona. In carriera, nelle coppe europee, ha segnato 50 reti in 21 partite tra Champions League ed Euro Cup.

Yusuke è la stella della nazionale giapponese che, negli ultimi anni, ha ottenuto risultati storici, come il quarto posto alla World League 2018. A livello personale, nel 2019 ha vinto il premio di miglior giocatore del Mondiale Under 20, mentre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stato inserito nella Top 7 della manifestazione, in cui ha realizzato 14 gol in 5 partite giocate. In nazionale, nelle varie competizioni internazionali, ha realizzato 34 gol in 32 presenze.

“ORTIGIA GRANDE SOCIETÀ”

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore biancoverde, Inaba è di poche ma precise parole: “Ho scelto l’Ortigia perché è una grande squadra e perché voglio di nuovo disputare la Champions League. So che qui posso giocare tante partite e crescere ancora e per me questo è importante, perché voglio migliorare tante cose. L’Ortigia è una grande società, la conosco, so che qui c’è un bell’ambiente e che la città è bellissima. Sono venuto a Siracusa tre volte per giocare a pallanuoto, ma non ho ancora avuto modo di visitarla e scoprirla”.

Sugli obiettivi per la prossima stagione, l’attaccante giapponese non ha dubbi: “Sono convinto che in campionato possiamo arrivare alla finale scudetto, ma personalmente credo anche che possiamo provare ad arrivare alla Final Four di Champions League. Penso che il nostro obiettivo naturale debba essere questo e io farò il possibile per aiutare la squadra a raggiungerlo. Questo è quello che mi aspetto dalla prossima stagione”.

Infine due parole sui suoi nuovi compagni di squadra e su mister Piccardo: “Conosco bene il gruppo, ci siamo incontrati più volte da avversari. So che è un gruppo molto unito e io spero di diventare un membro importante della famiglia Ortigia. Mi auguro che insieme possiamo fare una grande stagione. Sono contento di poter lavorare con coach Piccardo, che a Trieste tutti ricordano, visto che ha portato la Pallanuoto Trieste in Serie A1. So che da lui potrò imparare tante cose e che come atleta potrò migliorare molto, perché il mister è bravo nell’esaltare le caratteristiche di ogni suo giocatore e nel farlo rendere al meglio delle sue possibilità”.