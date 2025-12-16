Osteria Giotto Lab: da panificio a ristorante in Via Sammartino

Osteria Giotto Lab è una realtà che nasce dal panificio, ma oggi racconta molto di più: tradizione artigianale, cucina mediterranea, attenzione alla qualità e un progetto in continua evoluzione. Dopo il successo consolidato nella sede storica di piazzale Giotto (aperta solo a pranzo), oggi Giotto Lab si amplia e inaugura una nuova, elegante location serale in via Sammartino 50, Osteria Giotto Lab nel cuore di Palermo. Un passo avanti importante, reso necessario dalla crescente richiesta della clientela, sempre più affezionata alla filosofia del locale e desiderosa di vivere l’esperienza anche a cena, in un contesto più ampio, curato e versatile.

Un locale accogliente anche per chi desidera organizzare eventi in un contesto raffinato e gastronomicamente solido.

Osteria Giotto Lab: da panificio a cucina d’autore

Giotto Lab non è nato come ristorante, ma come panificio artigianale, diventato negli anni un punto di riferimento per il quartiere e non solo. Da quel laboratorio del gusto, fatto di farine selezionate, lievitazioni lente e mani esperte, ha preso forma un’idea più grande: portare la stessa attenzione e autenticità nella ristorazione.

Dapprima con l’apertura del ristorantino a piazzale Giotto, attivo a pranzo e molto apprezzato per la cucina semplice e di qualità, oggi con l’ampliamento in via Sammartino 50, dove l’attività si estende anche alla cena, con una proposta ancora più strutturata.

Ad accogliere i clienti ci sono antipasti curati e bilanciati, tra cui insalata di mare, gamberi marinati, ostriche freschissime e le intramontabili bruschette, realizzate, non a caso, con il pane prodotto direttamente dal laboratorio. Un dettaglio che fa la differenza, perché a Osteria Giotto Lab la filiera del gusto parte davvero da zero. Fino ad arrivare ai primi e ai secondi: ogni piatto è preparato con attenzione agli ingredienti, alle cotture e agli equilibri: sapori intensi, porzioni generose e una presentazione che appaga anche l’occhio.

A completare l’esperienza, una carta bevande variegata: vini siciliani, birre artigianali e classiche, e soft drink per accompagnare ogni piatto nel modo più adatto. Il personale è disponibile e pronto a suggerire abbinamenti o variazioni, in base alle preferenze.

Un punto fermo per la qualità e l’atmosfera

Che sia per un pranzo gustoso, una cena romantica, una festa in famiglia o semplicemente una serata da dedicare a se stessi, Osteria Giotto Lab è una tappa consigliata per chi ama la buona cucina e i luoghi autentici. Con un menù che cambia e si aggiorna, e con un’attenzione costante alla freschezza degli ingredienti, il ristorantino di Via Sammartino, 50 ha saputo conquistare una clientela sempre più affezionata.

Orari e giorni di apertura

La nuova sede di via Sammartino 50 è aperta:

tutte le sere a cena , tranne lunedì e martedì

, tranne lunedì e martedì la domenica anche a pranzo

Giotto Lab – Sede pranzo

Piazzale Giotto, Palermo

Osteria Giotto Lab – Sede cena e eventi

Via Sammartino 50, Palermo

Per info e prenotazioni: [091-682 777]

Seguili su Instagram: @giotto.lab