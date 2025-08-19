Ottavio Zacco, il ricovero e il rischio: “Sto meglio e ringrazio tutti”

Le condizioni di salute del consigliere

PALERMO- “Adesso sto meglio, ringrazio tutti per l’affetto”. Il consigliere comunale Ottavio Zacco, da una stanza d’ospedale, risponde subito al telefono, buon segno: è stato malissimo, a pochi passi dall’irreparabile.

L’abbiamo chiamato perché preoccupati, avendo letto i suoi post su Facebook, come hanno fatto in tanti. Il consigliere Zacco è un politico che non si nega mai se c’è da intervenire per qualcosa.

L’abbiamo visto con gli stivaloni in mezzo al fango dei temporali di Mondello, in prima fila nella calda stagione degli incendi. Ecco perché molti sono in ansia.

Lui racconta per filo e per segno il suo problema, in fase di risoluzione – non andiamo oltre per proteggere la privacy – dice: “L’affetto di tanti mi ha dato un immenso aiuto. Sono davvero grato a tutti. Ieri mi sono alzato in piedi per la prima volta. Spero di tornare presto. Ma non forzerò i tempi”.

Il ‘guaio’ si è manifestato nei giorni scorsi e ha portato al ricovero il 4 agosto. Un nuovo peggioramento ha causato a un intervento d’urgenza. Ora sembra iniziata la fase di recupero, secondo quanto racconta lo stesso Zacco. Accompagnata dal nostro ‘in bocca al lupo’.