Otto marzo, il garante dei detenuti in visita all’istituto Pagliarelli

La visita alla sezione femminile

PALERMO- Il garante regionale per i detenuti Santi Consolo, accompagnato dal dirigente e da una funzionaria del suo Ufficio, Pietro Valenti e Adriana Scaccianoce, si è recato per la festa della donna all’istituto Pagliarelli di Palermo al fine principale di visitare la sezione femminile. Nel corso della visita, l’ufficio si è recato presso un’area destinata ad attività sportiva; coperta, ampia circa 77 metri quadri, in ottimo stato di manutenzione, dotata di due tavoli di ping-pong e due tavoli di biliardino.

Il garante ha incontrato molte delle 86 detenute presenti nella sezione femminile e ha chiesto loro le ulteriori attività sportive che, compatibilmente con la disponibilità degli ambienti, gradivano svolgere. Si è concordato anche con la coordinatrice Caterina Montedoro che si potrebbe attrezzare l’area sportiva con un tapis roulant, due cyclette e una panca per gli addominali. Soprattutto per il periodo estivo, l’area dovrebbe essere dotata di almeno tre ventilatori da soffitto.