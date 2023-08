Pa-Ct, grave incidente a Misterbianco: traffico bloccato

Sono rimasti coinvolti due veicoli ed è dovuto intervenire l'elicottero del 118. Sul posto l'Anas e le forze dell'ordine.

MISTERBIANCO – A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 186, il traffico è temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, in territorio del Comune di Misterbianco.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.