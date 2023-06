Pacco sospetto sotto casa di Schifani: gli artificieri lo hanno fatto brillare

L’allarme una settimana fa, solidarietà al governatore

PALERMO – Trovato un pacco sospetto in via La Farina a Palermo davanti all’abitazione del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. A lanciare l’allarme sono stati gli uomini della scorta del Governatore, di ritorno dai funerali dell’ex premier Silvio Berlusconi, la scorsa settimana. Ma la notizia si è appresa solo oggi.

Sul posto – ricostruisce l’agenzia l’Adnkronos – si sono recati gli agenti della Polizia Scientifica e gli artificieri che hanno fatto brillare il pacco, totalmente sigillato con lo scotch da imballaggio. Un lavoro manuale fatto con perizia.

All’interno c’erano decine di bottiglie di plastica schiacciate e poi imballate con lo scotch, “come se qualcuno volesse farlo sembrare un pacco bomba”, dice chi lo ha visto.

Gli inquirenti sono al lavoro per accertare se si tratta di un avvertimento al Presidente della Regione Schifani. Il Governatore per il momento non commenta l’accaduto.

Galvagno: “L’episodio fortifica l’azione del governo”

A distanza di una settimana, arriva la solidarietà al governatore. Per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno questi episodi “possono solamente fortificare e incoraggiare l’azione politico-amministrativa non solo del presidente della Regione, ma dell’intera classe politica siciliana”.

Aricò: “Fatto inquietante, sia fatta chiarezza il prima possibile”

“La presunta simulazione di un pacco bomba sarebbe un episodio inquietante sul quale auspico sia fatta chiarezza prima possibile”, aggiunge l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò.

Cuffaro (Dc): “La Sicilia e i siciliani hanno bisogno del suo impegno”

Il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, ha espresso “a nome di tutta la Dc piena solidarietà al presidente Renato Schifani, per l’atto intimidatorio subito la scorsa settimana e del quale si apprende soltanto oggi. Nel condannare fermamente quanto avvenuto, incoraggiamo il Presidente a continuare il suo lavoro, la Sicilia ed i siciliani hanno bisogno del suo impegno così come ha fatto fino ad adesso”.

Il gruppo all’Ars di FdI: “Sia fatta chiarezza prima possibile”

“Auspichiamo che sia fatta prima possibile chiarezza sulla presunta simulazione di un pacco bomba sotto l’abitazione del presidente della Regione. Si tratterebbe di un atto inquietante, tuttavia siamo certi ben conoscendolo che Renato Schifani non si farebbe intimidire e gli manifestiamo la nostra piena solidarietà”. Lo affermano i deputati del gruppo all’Ars di Fratelli d’Italia commentando il ritrovamento di un pacco sospetto che poi si è dimostrato contenere decine di bottiglie di plastica schiacciate e imballate con lo scotch, appunto come se si volesse simulare un pacco bomba.

Lega: “Solidarietà e vicinanza a Schifani per pacco sospetto”

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per il possibile e, in questo caso, vile atto intimidatorio nei suoi confronti. Se dagli inquirenti sarà accertato che si tratta di un avvertimento nei confronti del presidente, siamo di fronte a un fatto inaccettabile che auspichiamo non si ripeta più. Siamo sicuri e confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine per far chiarezza quanto prima sull’accaduto ed, eventualmente, assicurare i responsabili alla giustizia”. Così in una nota i parlamentari messinesi della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo al Senato, e Pippo Laccoto, presidente della commissione Sanità all’Ars.