“Piccoli atti di gentilezza”, arriva Pacifica, l’app realizzata dagli studenti

Il concorso organizzato da Rotary Catania est

CATANIA – Un’app che “incoraggia i giocatori a portare la pace in varie situazioni attraverso piccoli gesti di gentilezza e compassione”. Questo l’obiettivo del progetto vincitore del concorso “In gioco per la pace” ideato dal Rotary Catania Est in collaborazione con il CSVE – Centro Servizi per il Volontariato Etneo e la Nautilus Academy che ha visto la partecipazione di tre gruppi classe dell’Istituto Comprensivo Dusmet-Doria coordinato dalla Dirigente Scolastica Manuela Carmen Di Pietro.

“Portare il tema della non violenza a scuola poteva non essere facile – spiega Dimitri Tosi Presidente del Rotary Club Catania Est – e proprio per questo abbiamo pensato di utilizzare un linguaggio che i ragazzi conoscono benissimo, che è quello dei videogiochi. La sfida che ci siamo posti è stata quella di proporre ai ragazzi un laboratorio che li ha portati a realizzare un videogioco non violento da donare alla collettività”.

I progetti

Quattro i progetti presentati dalle classi provenienti dal plesso centrale e dalle succursali di Case Sante e Playa.

“Uno più bello dell’altro”, ha commentato Filippo Silvestro direttore della Nautilus Academy . “L’obiettivo di questo laboratorio era concentrarci sulla parte creativa – prosegue – e quindi sul come nasce e funziona l’aggancio tra il creatore del gioco e il fruitore, il giocatore. Insieme con i ragazzi abbiamo ragionato sui sistemi che lo rendono possibile: poi loro hanno creato lo storytelling”.

Il progetto vincitore – presentato dalla 3G – si chiama “Pacifica” e si svolge in una serie di ambientazioni serene, come paesaggi naturali, villaggi tranquilli o città in armonia. L’obiettivo? Calmare un gruppo di persone arrabbiate, aiutare gli animali feriti, o risolvere una disputa tra vicini.

“L’obiettivo principale – scrivono i ragazzi della 3G nella loro relazione – è promuovere la pace e l’armonia attraverso piccoli atti di gentilezza e compassione. I giocatori sono incoraggiati a riflettere su come queste azioni possono influenzare positivamente il mondo intorno a loro”.

I prossimi passi

“Ringraziamo il Rotary Catania Est per aver dato ai nostri ragazzi la possibilità di realizzare un lavoro di pace e cooperazione sociale”, dichiara la professoressa Angela Saraniti referente del progetto e membro della Commissione Gare e Concorsi.

“Questo concorso – le fa eco la vicepreside Marina Camarda – ha dato ai nostri studenti la possibilità di coniugare l’educazione civica con la tecnologia e l’informatica: le app sono oggi lo strumento più veloce di comunicazione con le nuove generazioni. Ringrazio il Rotary e i referenti della Nautilus Academy per questa occasione di crescita”.

Adesso il progetto passa al suo secondo step: “Pacifica” diventerà un’app che verrà regalata alla collettività e che sarà disponibile in app store. A realizzarla saranno gli studenti della Nautilus Academy: il programmatore dell’app migliore vincerà una borsa di studio finanziata dal Rotary Catania Est.