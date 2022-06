Padova-Palermo 0-1: Floriano porta in vantaggio i rosanero LIVE

La diretta testuale della sfida tra i biancoscudati e i rosanero

La compagine guidata da Silvio Baldini è ospite del Padova allo stadio “Euganeo” in occasione della finale di andata dei playoff di Serie C. I rosanero, reduci dalla vittoria contro la Feralpisalò nel doppio confronto della semifinale, affrontano la squadra di mister Massimo Oddo che approda all’ultimo atto della competizione dopo aver superato il Catanzaro.

Una finale che si gioca in 180 minuti, con la gara di ritorno prevista allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo domenica 12 giugno alle ore 21:00. Il sogno Serie B, dunque, si decide sull’asse che passa dalla città veneta e dal capoluogo siciliano, con i tifosi del club di Dario Mirri che hanno già riempito l’impianto sportivo di viale del Fante nelle occasioni precedenti. Inoltre, lo storico gemellaggio tra le tifoserie delle due squadre arrivate all’ultimo atto di questa Serie C rende questa sfida unica, con una festa sugli spalti e una battaglia calcistica sul terreno di gioco.

I siciliani guidati dal tecnico toscano saranno supportati anche in trasferta, per l’ennesima volta, dai tantissimi tifosi del Palermo che hanno raggiunto lo stadio “Euganeo”. Silvio Baldini opta per il suo solito 4-2-3-1. Buttaro viene confermato sulla corsia di destra e tra i due centrali di difesa torna Lancini che ha scontato il turno di squalifica. Parte dal primo minuto anche Floriano, tenuto a riposo nella gara contro la Feralpisalò.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 21:00. Squadre sul terreno di gioco, primo pallone della sfida affidato alla squadra ospite che attacca da sinistra verso destra: il direttore di gara fischia e dà il via al match tra Padova e Palermo. La prima occasione della gara è dei padroni di casa al 6′ con un calcio di punizione dalla lunga distanza battuto da Ronaldo che impensierisce Massolo. Al decimo minuto il Palermo passa in vantaggio! Una palla persa da un difensore dei veneti nella propria area di rigore viene recuperata da Valente che serve immediatamente in mezzo Floriano; il numero 7 dei rosanero è velocissimo a inserirsi tra le maglie biancoscudate e con la sua conclusione in porta batte Donnarumma! La squadra di Oddo prova a reagire subito dopo il gol del vantaggio dei siciliani, ma i rosanero sembrano resistere alle azioni offensive avversarie. A metà del primo tempo la sfida prosegue su ritmi abbastanza alti, con il Padova che si trova ad inseguire il risultato parziale di 1-0 in favore dei siciliani.

Al 25′ Giron avanza palla al piede per diversi metri superando in velocità un paio di avversari, intanto Brunori entra in area di rigore avversaria attaccando il primo palo; il terzino francese vede il movimento e serve il suo compagno di squadra che a sua volta anticipa il difensore padovano e colpisce la sfera sfiorando il palo alla sinistra di Donnarumma. Un minuto dopo i padroni di casa vanno in gol con Bifulco, ma l’arbitro annulla la rete del pari per posizione di fuorigioco confermato anche dal VAR. Al 30′ errore clamoroso di Massolo che esce dai suoi pali per anticipare l’avversario ma non colpisce la sfera e si fa superare da un colpo di testa di Chiricò; il pallone viene inseguito da Marconi che in acrobazia dà il tutto per tutto riuscendo a spazzare via la sfera prima che potesse varcare per intero la linea di porta. Anche in questo caso interviene il VAR che conferma la decisione arbitrale presa sul campo. Brunori al 33′ prova a sorprendere Donnarumma con una conclusione da fuori area pericolosa ma parata dall’estremo difensore biancoscudato.

IL TABELLINO

PADOVA: 22 Donnarumma, 3 Valentini, 4 Gasbarro, 7 Santini, 8 Germano, 10 Ronaldo (cap.), 15 Ajeti, 18 Hraiech, 27 Curcio, 28 Bifulco, 32 Chiricò. A disposizione: 1 Vannucchi, 30 Fortin, 5 Della Latta, 6 Pelagatti, 9 Dezi, 11 Jelenic, 13 Cissè, 17 Terrani, 20 Nicastro, 21 Settembrini, 24 Ceravolo, 29 Monaco. Allenatore: Oddo.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione:1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Gualtieri (Asti). Assistenti: Cavallina (Parma) – Bahri (Sassari). Quarto Ufficiale: Tremolada (Monza). VAR: Di Paolo (Avezzano). AVAR: Meli (Parma).

MARCATORI: Floriano (10′).

