L'intervento in contrada Palio

PALAGONIA – Un lieto fine per un cane sfortunato: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in contrada Palio, a Palagonia, per salvare un animale caduto in un pozzo.

Salvataggio e adozione

L’operazione di salvataggio si è conclusa con successo e il cane, tratto in salvo, è stato affidato ai proprietari del fondo agricolo in cui si trovava il pozzo. I proprietari hanno deciso di adottare il cane, dandogli una nuova casa.