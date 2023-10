Palagonia, raffica di controlli dei carabinieri nelle zone della Movida

Scoperti dodici consumatori di droga

1' DI LETTURA

CATANIA – I carabinieri accendono i riflettori sulla Movida di Palagonia, per un vasto blitz di contrasto allo spaccio di droga. Sono stati segnalati venti “consumatori”, con il sequestro di venti grammi di stupefacenti di vario tipo. Nel fine settimana, i militari hanno messo in campo decine di militari della territoriale. A supporto un’unità cinofila antidroga e personale della Compagnia d’Intervento Operativo del dodicesimo reggimento “Sicilia”.

I punto di ritrovo

Il servizio coordinato di controllo ha riguardato le adiacenze dei locali maggiormente frequentati dai giovani. E i punti di ritrovo in cui di solito sono registrate attività di contrasto alla vendita ed allo smercio di sostanze stupefacenti. I punti nevralgici della città sono stati presidiati oltreché dalle pattuglie, anche da militari in borghese e da carabinieri a piedi.

Gli automobilisti

Osservati speciali sono stati in particolar modo i giovanissimi alla guida, più volte segnalati dai cittadini per l’alta velocità e la guida “selvaggia“. Numerose le perquisizioni personali e locali eseguite. Così sono stati segnalati i dodici presunti assuntori di droga. Poi i controlli alla circolazione hanno portato a multare tre persone per guida di auto non assicurate o senza patenti. I servizi, assicurano i carabinieri, continueranno.

Tutte le notizie della provincia di Catania.