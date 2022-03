Palazzo in fiamme, AMG: “Non risulta nessuna perdita di gas”

La società sta lavorando per riattivare la distribuzione nelle colonne montanti dell’edificio

PALERM – “Non risulta che sia stata una perdita di gas ad innescare l’incendio scoppiato sabato sera in un palazzo di via Maurizio Ascoli“ A precisarlo è AMG Energia dopo un sopralluogo da parte degli operatori.

Nessuna indicazione in merito è arrivata dagli interventi eseguiti in urgenza dagli operatori di AMG Energia per eliminare il pericolo, dato che le fiamme hanno danneggiato gli impianti di distribuzione del gas – si legge in una nota diffusa dalla società -, né tantomeno è stata fornita dai vigili del fuoco, al lavoro sabato per spegnere l’incendio.

Sabato sera, 19 marzo, una squadra del servizio Pronto Intervento gas di AMG Energia è immediatamente intervenuta sul posto dopo una segnalazione del comando dei vigili del fuoco arrivata al numero verde 800136136, destinato alle emergenze gas. Gli operatori di AMG hanno constatato che le fiamme stavano bruciando materiale e attrezzature depositate nello spazio esterno di una villetta al piano rialzato dell’edificio, con accesso da via Sebastiano La Franca. Le fiamme – continua la nota – hanno coinvolto anche gli impianti di distribuzione del gas, danneggiandoli: in particolare, il misuratore gas, presente nello spazio esterno della villetta, è stato danneggiato dalle fiamme e dal calore, tanto da far fondere i raccordi di collegamento, da staccarli e da determinare una perdita di metano. Gli operatori di AMG Energia hanno provveduto ad interrompere immediatamente l’erogazione di metano mettendo in sicurezza la colonna montante dell’edificio e spegnendo con i vigili del fuoco le fiamme divampate sul contatore della villetta.

Sono in corso le attività di AMG Energia per riattivare la distribuzione di gas nelle colonne montanti dell’edificio ad eccezione di quella interessata e danneggiata dall’incendio, su cui verranno effettuate successivamente attività di ispezione e verifica con sostituzione dei contatori e degli impianti che hanno subito danni.