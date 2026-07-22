 Palazzolo Acreide, furto in una gioielleria sfondata con un caterpillar
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Palazzolo Acreide, colpo in una gioielleria con un caterpillar

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Indagini dei carabinieri
PROVINCIA DI SIRACUSA
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SIRACUSA – Hanno utilizzato un caterpillar per sfondare l’ingresso di una gioielleria nel centro storico di Palazzolo Acreide (Siracusa) e impossessarsi di preziosi per migliaia di euro. L’azione, che era stata preparata nei minimi dettagli, è avvenuta intorno alle 3: secondo una prima ricostruzione la banda, composta da una decina di persone, ha aperto il varco ed in pochi minuti ha portato via il bottino, ancora da quantificare, lasciando solo macerie.

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In pochi minuti sono arrivati diversi residenti attirati dal boato ed i carabinieri della compagnia di Noto che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ma anche di altri impianti nel centro cittadino, per ricostruire il percorso della banda.

Il caterpillar, abbandonato sul luogo, è risultato rubato. Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ha espresso la propria vicinanza ai titolari della gioielleria, condannando un episodio che colpisce non solo un’attività commerciale, ma l’intera comunità.

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