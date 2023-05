Commemorazione Falcone: corteo “vietato”, ma “andremo avanti”

Studenti e associazioni pronti a non rispettare i limiti imposti dalla questura

1' DI LETTURA

PALERMO – “Noi andremo avanti, fino in via Leopardi. Il nostro non è un contro corteo. Non siamo contro nessuno, me che meno contro la Fondazione Falcone. Vogliamo solo manifestare il nostro pensiero”, a parlare è Jamil El Sadi di Our Voice, organizzatore della manifestazione “obbligata” dalla questura a fermarsi prima di arrivare all’albero Falcone, in via Notarbartolo, a Palermo.

La manifestazione è promossa da sindacati studenteschi, associazioni di quartiere e culturali, Cgil. Vi hanno aderito Agende Rosse, Anpi, comitati e associazioni antimafia.

Il questore Leopoldo Laricchia ha prescritto di non iniziare il corteo “prima delle ore 15.30”, in ogni caso “dopo quella organizzata dalla Fondazione Falcone”, e di terminarlo “entro le 17.30” in via Duca della Verdura “prima dell’incrocio con via Libertà altezza piazza Alberico Gentili”. Obiettivo: “Non dovrà essere arrecato disturbo o qualsiasi altra turbativa alla cerimona che avrà luogo” davanti all’albero Falcone.

“Noi rivendichiamo il nostro diritti di cittadini consapevoli – aggiunge Jamil El Sadi di Our Voice -. Siamo convinti che la lotta alla mafia non possa limitarsi alla repressione, L’antimafia deve andare nei quartieri. Bisogna garantire il diritto alla casa, alla salute, allo studio, al lavoro. Noi lottiamo per questo, oltre che per avere una verità piena su una stagione ancora piena di silenzi”.

Il corteo è partito dalla facoltà di Giurisprudenza in via Maqueda, farà una sosta davanti al teatro Massimo, quindi percorrerà, via Ruggero Settimo, via Libertà e via Notarbartolo. Lungo il tragitto incoceranno le forze di polizie che presidiano l’intera zona.