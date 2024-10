Palermo, 14enne minacciato col coltello da due coetanei vicino a scuola

Frequentano tutti l'Alberghiero. Rintracciati gli aggressori

PALERMO – Due ragazzi avrebbero accerchiato e minacciato con un coltello un compagno di scuola per portargli via la bici. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio un 14enne, e denunciato un coetaneo, per un tentativo di rapina avvenuto non lontano dall’istituto Alberghiero a Palermo, scuola frequentata da tutti e tre i giovani.

Tutto è successo alle 7.50, poco prima che suonasse la campanella. La vittima, anche lui di 14 anni, stava raggiungendo l’istituto quando i due coetanei lo avrebbero bloccato nel tentativo di terrorizzarlo e rubargli la bicicletta. La vittima ha urlato facendo fuggire i due ragazzini. Le grida hanno attirato l’attenzione di altri studenti e passanti, alcuni dei quali sono riusciti a fotografare la coppia di rapinatori.

Ancora sotto choc il giovane si è diretto verso scuola, ha utilizzato una catena per legare la bici a un cancello e si è rivolto alla preside prima di chiamare il 112. Dopo gli accertamenti uno dei quattordicenni è stato denunciato a piede libero mentre l’amico è stato arrestato e portato al Malaspina in attesa dell’udienza di convalida.