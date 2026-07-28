 Palermo, 17enne colpito da un'arma da fuoco al gluteo
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Palermo, 17enne ferito a fucilate: si indaga sulla rivalità in amore

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Il giovane colpito nella notte nella zona di Belmonte Chiavelli
SQUADRA MOBILE
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PALERMO – Potrebbe esserci una rivalità in amore dietro un tentato omicidio avvenuto ieri sera in via Belmonte Chiavelli. Una ragazza contesa avrebbe scatenato la vendetta. Un giovane avrebbe sparato ieri sera in un baglio a un diciassettenne perché gli avrebbe soffiato la ragazza.

I colpi sono stati esplosi con un fucile da caccia e i pallini hanno raggiunto la vittima al gluteo. È ricoverato all’ospedale Civico, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. I medici hanno estratto i pallini in sala operatoria.

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I due giovani si sarebbero dati appuntamento per un chiarimento. Probabilmente non erano soli, qualcuno era lì per mediare ma è andata diversamente. Una volta sul posto ha imbracciato il fucile e ha fatto fuoco sorprendendo il rivale alle spalle.

I poliziotti della squadra mobile stanno analizzando il cellulare della vittima a caccia di messaggi che confermerebbero il movente e l’identità di chi ha sparato. Potrebbe essere accusato di tentato omicidio.

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