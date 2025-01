“Il caso dei 20 milioni prestati ad Amap”: processo trasferito a Roma

Gli imputati sono quattro. Accolta l'istanza delle difese

PALERMO – Il processo viene trasferito a Roma. Il Tribunale di Palermo ha dichiarato la sua incompetenza territoriale. Gli imputati sono l’Amap e i vertici aziendali (il direttore generale Giuseppe Ragonese, l’amministratore unico Maria Concetta Prestigiacomo e il suo successore, Alessandro Di Martino) che siglarono l’accordo con la Banca europea per gli investimenti per un prestito da 20 milioni di euro.

L’accusa

L’accusa è “indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravato dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio”. Il Tribunale ha accolto l’eccezione sulla competenza territoriale avanzata dagli avvocati Fabrizio Biondo, Giovanno Di Benedetto e Marco Martorana. Una eccezione che era stata respinta in sede di udienza preliminare.

La Banca europea degli investimenti ha erogato nel 2017 un prestito agevolato di 19 milioni e 975 mila euro a valere sul Fondo Europeo per gli Investimenti strategici. Dovevano servire per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue.

Amap, “carte false per il prestito”

Per ottenere i soldi in Amap, ed è questa l’accusa, avrebbero fatto carte false e nascosto elementi che, se resi noti, avrebbero provocato lo stop al finanziamento e la revoca. In particolare, tra il 2017 e il 2020, Amap avrebbe nascosto alla Banca “gravi e reiterate violazioni, anche di rilevanza penale, in materia ambientale”.

All’inizio la Procura europea aveva sequestrato sequestrato i soldi erogati bloccando i conti dell’azienda, ma i legali ottennero il dissequestro. Ora la questione della competenza: le operazioni finalizzate al prestito sono avvenute a Roma ed è nella Capitale che deve essere celebrato il processo.