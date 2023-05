Palermo, 25 i comuni al voto: ecco le sfide in provincia

Lunedì alle 15 via allo spoglio

PALERMO – Lo spoglio inizierà alle 15 di lunedì e sarà quello il momento in cui si decreteranno i vincitori di una tornata elettorale che in provincia di Palermo coinvolge 25 comuni, per un totale di quasi 100 mila abitanti. Le urne saranno aperte domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 maggio (dalle 7 alle 15) per rinnovare sindaci e consigli comunali: sfide diverse fra loro, ma dal sapore molto politico perché, al di là del peso dei centri chiamati al voto, i big dei partiti useranno i verdetti per misurarsi e stabilire i nuovi rapporti di forza all’interno anche delle coalizioni.

Trattandosi di comuni tutti al di sotto dei 15 mila abitanti, non ci saranno ballottaggi ma turni unici in cui basterà prendere un voto in più degli avversari; gli elettori potranno votare muniti di tessera elettorale e documento di identità. Andiamo ora alle sfide. Tra le più attese c’è Trabia, dove a gareggiare sono Francesco Bondì, Marianna Piazza, Vincenzo Farruggia e Guido Miccolo; sfida a due per Casteldaccia con Giovanni Di Giacinto e Pippo Pinello, così come a Cerda con Salvatore Geraci e Carmela Riolo. Alimena vedrà il duello tra Pino Scrivano e Rosario Musso, Baucina invece quello che ha per protagonisti Fortunato Basile e Antonio Liberto.

A Campofelice di Roccella corsa a tre con Michela Taravella (sindaco in carica), il presidente del consiglio comunale Peppuccio Di Maggio e Giulio Giardina; stesso copione a Capaci con Pietro Puccio, Valerio Vegna ed Erasmo Vassallo. L’ex parlamentare Francesco Ribaudo proverà il bis a Marineo, sfidato da Francesca Salerno, Campofiorito vivrà il braccio di ferro tra Giuseppe Oddo e Luigi Gagliano mentre Castronovo di Sicilia tra Vito Sinatra e Vitale Gattuso.

Passiamo a Cefalà Diana dove a contendersi la fascia tricolore sono Giuseppe Cangialosi e Salvatore Sclafani; una poltrona per due a Collesano con Tiziana Cascio e Giovanni Sapienza, mentre Geraci Siculo dovrà eleggere uno fra Luigi Iuppa e Giovanni Mazzana. Roccapalumba vede scendere in campo Benito Giunta e Raffaele De Vincenzi, per Giuliana si affrontano Francesco Scarpinato e Antonio Scaturro, più affollata la corsa a Sciara (Roberto Baragona, Concetta Di Liberto e Salvatore Rini) e Ustica (Salvatore Militello, Diego Altezza e Rocco Fedele).

Gratteri premierà il più votato tra Giuseppe Muffoletto e Angelo Curcio, Lercara Friddi sceglierà uno tra Luciano Marino e Giuseppe Rizzo e a Montemaggiore Belsito andrà in scena la sfida fra Antonio Mesi e Rosario Nasca. Competizione a Vicari fra Antonio Miceli e Antonio Schifano, mentre a Villafrati tra Francesco Agnello e Alessandro Ribaudo. Ventimiglia di Sicilia, Contessa Entellina e Sclafani Bagni presentano invece un solo candidato a testa, ossia Girolamo Anzalone, Leonardo Spera e Giuseppe Solazzo. L’avversario da battere sarà l’astensionismo, visto che basterà che i votanti siano almeno la metà più uno degli aventi diritto.

