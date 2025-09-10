Palermo, 44 anni fa l’omicidio del maresciallo Vito Ievolella

La commemorazione con il sindaco Lagalla

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, questa mattina, in piazza principe di Camporeale, ha partecipato alla deposizione di una corona di alloro per la commemorazione dell’omicidio del maresciallo Vito Ievolella per mano mafiosa.

“A 44 anni dal vile agguato mafioso, Palermo si stringe nel ricordo del maresciallo Vito Ievolella, uomo che ha servito lo Stato con coraggio, dedizione e un profondo senso del dovere. Vito Ievolella è stato un esempio di integrità morale, di lucidità investigativa e di silenziosa fermezza. Ha lavorato nell’ombra, spesso in solitudine, consapevole dei rischi ma senza mai arretrare di un passo.Oggi, Palermo non dimentica. E non commemora solo il sacrificio, ma soprattutto l’esempio. In un tempo in cui la memoria rischia di scolorirsi, tenere vivo il ricordo di Vito Ievolella significa continuare a scegliere ogni giorno la legalità, la giustizia, e la responsabilità individuale”.

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che continua così: “Alle nuove generazioni dobbiamo consegnare non soltanto il nome di un uomo caduto per mano mafiosa, ma il suo volto pieno di dignità e la sua storia fatta di servizio silenzioso e onesto. Perché la lotta alla mafia non si eredita per retorica, ma per convinzione. Alla famiglia Ievolella, ancora una volta, va l’abbraccio sincero di tutta la comunità palermitana. E al maresciallo Vito Ievolella, il nostro grazie, senza tempo”.