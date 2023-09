Soddisfatto il sindacalista Francesco Cannone

PALERMO – Palermo: 47 portalettere stabilizzati a tempo indeterminato. Gran parte dei lavoratori si sono riuniti ieri nella nuova sede della segreteria della SLP CISL in Via Resuttana a Palermo. L’incontro con i rappresentanti sindacali ha permesso di chiarire diversi dubbi ai lavoratori anche in merito alle mansioni che andranno ad espletare all’interno delle Poste e per conoscere l’organigramma dell’organizzazione sindacale.

Cannone: “Stabilizzazione è un grande successo”

“I lavoratori hanno apprezzato la professionalità e il senso di responsabilità che ci hanno sempre contraddistinto, valori che ci hanno permesso negli anni di avere un ruolo strategico nella trasformazione di questa Azienda che si attesta come la più grande Azienda di servizi nel nostro paese, tanto da essere considerata un modello da altre aziende”, spiega il coordinatore Francesco Cannone per il quale queste 47 assunzioni a Palermo e provincia rappresentano un grande successo della Slp CISL. “Abbiamo inoltre precisato, che oggi in un mondo del lavoro che cambia rapidamente, il lavoratore non può prescindere dal sindacato e che il coinvolgimento, la partecipazione fanno forte l’organizzazione stessa. E’ per tale ragione ed altre ancora che ci auguriamo che ognuno, come persona ,come lavoratore prenda coscienza che tutti siamo sindacato al fine di poter affermare diritti e doveri e difendere ingiustizie. Saremo sempre accanto ai lavoratori e presenti sui luoghi di lavoro, per la loro tutela, nell’interesse della categoria che rappresentiamo”, ha concluso.