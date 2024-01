Palermo, 7 milioni per rifare le strada: lavori dalla prossima settimana

Si inizierà da via Wagner

PALERMO – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul tema delle manutenzioni di strade e marciapiedi. La conclusione del 2023 ha visto l’approvazione di diversi progetti per l’importo complessivo di circa 7 milioni di euro.



Pertanto, già dalla prossima settimana, verrà aperto il cantiere su via Villaermosa e via Riccardo Wagner per il ripristino del fondo stradale ammalorato.



A seguire avranno inizio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi del centro storico, della VII ed VIII Circoscrizione in attuazione di Accordi Quadro, il rifacimento del manto stradale dell’asse di collegamento porto-autostrada (da via F. Crispi allo svincolo di via Belgio) nonché il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi su via Libertà.

Saranno, inoltre, effettuati dei lavori su viale Regione Siciliana, dove sarà sostituito il guard rail e verranno installati dissuasori a scomparsa in centro Città.