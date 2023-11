Palermo, rifacimento dell’asfalto in via Wagner: stanziati 100mila euro

I lavori inizieranno a dicembre e dureranno 10 giorni

PALERMO – La Giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla, lo scorso 3 novembre, ha approvato la delibera per il rifacimento dell’asfalto nel tratto compreso tra via Wagner e via Villaermosa per un costo complessivo di 104mila euro. Con le opere che avranno inizio giorno 1 dicembre e termineranno il 10 dello stesso mese.

L’intero tratto viario – si legge nei documenti approvati dalla giunta – è in conglomerato bituminoso fatta eccezione per l’incrocio con via Principe di Belmonte realizzato con basole e per il quale si prevede la dismissione e la relativa ricollocazione delle medesime, solamente per quelle che nel corso degli anni, a causa delle sollecitazioni del traffico veicolare, hanno perso la planarità e la relativa stabilità di posa.

Dal sopralluogo effettuato si è constatato inoltre che il manto stradale, in diversi tratti, versa in avanzato stato di degrado essendosi quasi del tutto deteriorato il “tappetino d’usura” in conglomerato bituminoso, il quale perdendo la propria integrità strutturale fa insorgere fenomeni fessurativi che portano la pavimentazione stradale a deteriorarsi sempre più rapidamente per effetto dell’infiltrazione dell’acqua a cui si aggiunge l’azione di ammaloramento prodotta dal traffico.

I lavori

Il progetto prevede la scarificazione dell’asfalto esistente, la sistemazione e messa in quota di manufatti accessori quali pozzetti, caditoie, chiusini di ispezione, allacci vari e, infine, la stesura del nuovo asfalto.