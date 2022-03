Palermo, Accardi: “Dedichiamo la vittoria a Baldini”

"Dobbiamo stare zitti e pedalare per riportare i tifosi dalla nostra parte"

PALERMO – Andrea Accardi, difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la gara contro il Taranto terminata con il risultato di 5-2: “Sicuramente sono state tre partite dove abbiamo fatto male e abbiamo sprecato tre occasioni. Oggi abbiamo reagito e ci siamo compattati ancora di più, anche perché mancava il mister che per noi è come un padre calcistico. Dedichiamo la vittoria a lui. Nel secondo gol posso dirvi che in allenamento proviamo spesso qualcosa sulle varie corsie laterali. Sapevo che dopo aver dato la palla a Valente avrebbe servito l’assist perfetto a Brunori. Sulle parole del mister dico che mi dispiaceva il suo sfogo, vedevo come stava e lo capisco perché vive il calcio a 360 gradi. Lui è un uomo vero e le sue parole pesano davvero. Sappiamo che il pubblico deve essere un’arma a nostro favore. Sappiamo del clima di contestazione, quindi dobbiamo stare zitti e pedalare per riportare i tifosi dalla nostra parte. Dobbiamo compattarci e unirci come prima perché siamo veramente un bel gruppo. Dobbiamo fare più punti possibili per affrontare al meglio i playoff”.