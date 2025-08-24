Addiopizzo denuncia il “cattivo consenso della politica”

Il ricordo di Libero Grassi ucciso 34 anni fa

PALERMO – Un “circolo vizioso” che inizia anche con il “cattivo consenso” raccolto dalla politica e si manifesta nella piaga del racket.

A distanza di trentaquattro anni dal suo omicidio, Addiopizzo ricorda Libero Grassi, l’imprenditore che nel 1991 con la sua pubblica resistenza alle estorsioni maturò in solitudine il coraggio di denunciare Cosa Nostra.

Oggi, spiega in una nota il Comitato, “sarebbe affiancato da centinaia di colleghi che in questi anni, con l’ausilio di Addiopizzo, si sono liberati da ogni forma di taglieggiamento”.

Tuttavia “il fenomeno delle estorsioni resta presente anche perché molti di coloro che pagano e non denunciano più che subire ricercano la messa a posto”.

È un cambiamento pericoloso quello che si registra ormai da tempo: “Il pizzo più che generarsi da pressioni e intimidazioni costituisce, soprattutto, la contropartita che certuni commercianti e imprenditori corrispondono per relazioni di convenienza che condividono con Cosa nostra. Una dinamica che è sempre esistita ma che da tempo è prevalente rispetto ai casi di chi paga perché minacciato ed intimidito”.

La giornata del 29 agosto vuole essere “un momento per interrogarsi su cosa sia rimasto dell’esempio di Libero Grassi, sul valore delle scelte di chi trova il coraggio di denunciare, sulle difficoltà che ancora si incontrano lungo tale percorso e sul tema ancora di attualità, viste le recenti vicende giudiziarie che interessano la politica siciliana, ‘sulla qualità del consenso’”.

Dal “cattivo consenso – prosegue la nota – indipendentemente se condizionato da fenomeno mafiosi, si generano – sosteneva Libero Grassi – cattive leggi e cattiva democrazia. Una dimensione che mortifica la cura del bene comune e quindi il perseguimento dell’interesse pubblico, in un circolo vizioso che chiama in causa tanto gli eletti quanto gli elettori. Di questi argomenti per la prima volta parlò l’imprenditore palermitano l’11 aprile 1991 alla trasmissione Samarcanda di Michele Santoro”.

In occasione del trentaquattresimo anniversario le iniziative si apriranno a Palermo, in via Alfieri alle 7,30 nel luogo dove si consumò l’omicidio dell’imprenditore tessile e in cui ogni anno la famiglia Grassi affigge il manifesto che rievoca le condizioni di isolamento e solitudine in cui maturò il delitto.

A seguire, alle ore 10,00, nella sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo si svolgerà un momento organizzato dall’Associazione “Parco Libero” nel quale oltre ad un punto della situazione sull’avanzamento dei lavori di bonifica dell’area di Acqua dei Corsari intitolata a Libero Grassi, sarà illustrato il progetto di rigenerazione urbana del parco. Il progetto ha infatti lo scopo di restituire alla città un’ampia zona della Costa Sud a lungo depredata e abbandonata, utilizzata come area di risulta negli anni del Sacco di Palermo.

Nel pomeriggio, alle ore 15,00 si svolgerà l’VIII edizione dell’iniziativa “Vela per l’inclusione sociale”. I bambini e le bambine dei quartieri Kalsa e Cep e le educatrici di Addiopizzo e del centro aggregativo “San Giovanni Apostolo – Cep”, saliranno a bordo delle imbarcazioni dei soci della Lega Navale Italiana, tra cui Ionia 97 intitolata a Libero Grassi nell’ambito del progetto nazionale Mare di legalità. La barca a vela Bavaria 47, sequestrata dalla Guardia di Finanza nella costa ionica a seguito di un’operazione di lotta all’immigrazione clandestina. L’iniziativa finalizzata a favorire l’inclusione sociale si inserisce nell’ambito delle attività di educativa territoriale e inclusione sociale svolte da Addiopizzo nel quartiere Kalsa di Palermo.

In serata alle 20,45 a Capaci, al Museo stazione 23 maggio il dibattito “A trentaquattro anni dall’omicidio di Libero Grassi”, nel quale interverranno i rappresentanti di Addiopizzo, Gabriele Lo Bello, giornalista Rai, Francesca Mazzocco, magistrato della DDA di Palermo e Massimo Mariani, prefetto di Palermo. A seguire la proiezione del docufilm “Io sono Libero”.

Il racconto degli ultimi otto mesi della vita dell’imprenditore siciliano Libero Grassi, dal giorno della pubblicazione della lettera al “Caro estorsore”, in cui dichiara pubblicamente di non volere sottostare al pizzo, il suo omicidio e la nascita di Addiopizzo.