Palermo, adesso è ufficiale: Renzo Orihuela è un giocatore rosanero

Dopo tante cessioni i rosa ufficializzano anche il loro primo colpo in entrata

1' DI LETTURA

PALERMO – Dopo tante cessioni il Palermo ufficializza anche il suo primo colpo in entrata. Il club rosanero, attraverso un comunicato, ha infatti annunciato l’arrivo in rosanero di Renzo Orihuela che approda alla corte di Corini a titolo temporaneo. Il giocatore uruguaiano si allenava ormai da giorni, sin dal ritiro di Roma, con i nuovi compagni in attesa dell’ufficialità che è arrivata proprio questa mattina.

Di seguito il comunicato del Palermo:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Montevideo City Torque le prestazioni sportive di Renzo Orihuela. A Renzo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.