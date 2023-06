Palermo, agente aggredito all’interno del carcere Ucciardone

Il detenuto ha sottratto la radiotrasmittente e l'ha colpito al viso

PALERMO – Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere maresciallo “Di Bona” ex Ucciardone a Palermo. Lo rende noto il sindacato Cnpp.

“È avvenuta – dice il vicesegretario del Cnpp Maurizio Mezzatesta – nell’ottava sezione. Il detenuto senza alcuna motivazione ha sottratto la radio ricetrasmittente in dotazione al capoposto e l’ha colpito con violenza viso. La sequenza di aggressioni è a dir poco preoccupante, non facciamo altro che denunciare come organizzazione sindacale in ogni dove questi sistematici attacchi nei confronti del personale a cui verosimilmente non si riesce a dare un freno“.

“La situazione all’Ucciardone – aggiunge il sindacalista – è esplosiva e il personale è stremato, già in emergenza per la carenza grave di personale, che verosimilmente potrebbe anche pregiudicare il piano ferie estivo. E’ indispensabile potenziare la polizia penitenziaria presente nel carcere”.