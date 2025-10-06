Palermo, aggredisce un carabiniere durante un controllo: arrestato

Un 31enne bloccato in via Giuseppe Amari

PALERMO – Ha aggredito con un pugno un carabiniere mentre stava cercando di disfarsi di alcune dosi di droga. I militari della stazione di Palermo Mezzo Monreale hanno arrestato un 31enne, palermitano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il giovane in sella ad uno scooter è stato bloccato in via Giuseppe Amari. Addosso all’uomo sono stati trovati oltre duemila euro. Sperando di non essere visto l’indagato ha gettato un sacchetto con alcune dosi di hashish. Quando è stato scoperto ha picchiato il militare. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.