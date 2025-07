Palermo, paura alla Cioccolateria Lorenzo: “Aggrediti con un tirapugni”

Ancora violenza nel centro storico. La titolare: "Addolorati e preoccupati"

PALERMO – “Siamo molto provati, impauriti, tristi. I ragazzi che lavorano da noi sono stati aggrediti e feriti, abbiamo trascorso la giornata all’ospedale, poi in caserma. E domani non apriremo, siamo sfiniti. Abbiamo esaurito risorse emotive e fisiche”. Roberta Milazzo, titolare insieme al marito Enzo della Cioccolateria Lorenzo, che si trova a pochi metri da piazza Marina, nel cuore del centro storico di Palermo, è delusa e sconfortata.

Le minacce e la violenza

I loro dipendenti hanno vissuto momenti da incubo ieri, 6 luglio, quando sono stati presi di mira da un uomo e da due giovani che hanno dato vita all’ennesimo episodio di violenza in città. “Una sorta di spedizione punitiva – racconta a LiveSicilia – messa in atto con una furia terribile. Avrebbero voluto colpire Enzo, ma in quel momento non si trovava in cioccolateria. E allora hanno picchiato i ragazzi che noi consideriamo come una famiglia”. Anche il racconto social è dettagliato e molto condiviso.

Prima le minacce in strada, vicino all’attività commerciale: “Quest’uomo abita in zona, protestava per la collocazione di un cassonetto per i rifiuti. Non è nostro, ma abbiamo comunque cercato di trovare una soluzione per evitare problemi. Non è bastato, perché poi in cioccolateria si è presentato con due ragazzi di circa vent’anni, armati di tirapugni. Io e mio marito non eravamo presenti. E’ successo il putiferio. I nostri dipendenti li hanno invitati alla calma, hanno tentato di trovare una via per riportare la situazione alla calma, ma sono stati colpiti violentemente. Dicevano che cercavano Enzo, che erano venuti per lui. E hanno continuato con le minacce. I ragazzi sono stati costretti a chiudersi dentro, a barricarsi per proteggersi”.

“Resteremo chiusi”

Nelle parole di Roberta sono tangibili il dolore e la paura: “Non eravamo certi di volere raccontare pubblicamente quello che è accaduto, ma alla fine crediamo sia la cosa giusta, perché la violenza dilagante nella nostra città riguarda tutti”.

“Dal 2011, anno in cui abbiamo aperto è la prima volta che decidiamo di rimanere chiusi, ma stavolta è davvero troppo. Non abbiamo voglia di andare al lavoro domani. Il nostro luogo di pace, creato con amore e alimentato ogni giorno con estrema dedizione, è stato amaramente violato. Ed è un problema che riguarda ognuno di noi, perché gli ultimi fatti di cronaca parlano chiaro: turisti, cittadini, commercianti, vengono costantemente presi di mira”.

Al momento dell’aggressione, nel locale erano anche presenti dei clienti. “Siamo addolorati anche per loro che potevano essere messi in pericolo. Un atto di furia e la violenza immotivato. E a pagarne le conseguenze sono stati i nostri ragazzi: Peppe, Chiara, Peppino e Giovi, che ripeto, non sono soltanto dei dipendenti, ma amici e famiglia. Quando io ed Enzo siamo arrivati in ospedali hanno addirittura cercato di confortarci per il fatto di non essere stati presenti”.

Quattro dipendenti feriti

Quello che è accaduto in via Quattro Aprile è stato denunciato alle forze dell’ordine, mentre i ragazzi coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso e sottoposti alle cure. “Tutti hanno riportato contusioni, per fortuna le conseguenze fisiche non sono gravi – precisa Roberta -. Lo sono le ferite morali e lo choc per ciò che è accaduto. E la nostra città deve imparare a tutelarsi, a proteggersi, a costruire una rete nei confronti del territorio. La solidarietà non deve essere rivolta solo a noi, ma alla nostra Palermo, ancora in bilico. La differenza su dove andare – conclude – dobbiamo farla noi tutti”.