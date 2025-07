Palermo, turista picchiato e rapinato davanti alla stazione Metro

L'aggressione il 3 luglio alle 5 del mattino

PALERMO – Un turista inglese è stato picchiato e rapinato davanti alla stazione della metropolitana di Palazzo d’Orleans a Palermo. E’ successo lo scorso 3 luglio alle 5 del mattino, ma la notizia si è appresa solo oggi. In due lo hanno aggredito mentre stava prendendo il treno a per raggiungere la stazione centrale.

I rapinatori lo hanno inseguito per strada da via Mongitore dove alloggiava e, una volta nei pressi dell’ingresso della stazione Palazzo Reale D’Orleans, gli hanno portato via la borsa e lo hanno colpito al volto, al torace e all’addome con calci e pugni. Il turista è stato trasportato in ospedale all’ospedale Civico dai sanitari del 118. La prognosi è di 30 giorni per un trauma cranico e due costole rotte.