Tentano il furto in via Ruggero Settimo e picchiano l’addetto alla sicurezza

Il vigilante dell'Oviesse è stato colpito al volto

PALERMO – Ladri in azione in pieno centro a Palermo. Due ragazzi di origini tunisine hanno tentato un furto all’Oviesse di via Ruggero Settimo, ma sorpresi dagli addetti alla vigilanza hanno reagito con la violenza. I due dipendenti della Security service, infatti, li hanno notati mentre si aggiravano per gli scaffali con aria sospetta.

La violenza

Dopo essersi impossessati di vari capi d’abbigliamento che erano esposti nei reparti, i due stavano per allontanarsi dal negozio senza passare dalla cassa. A quel punto è intervenuto il vigilante che è stato aggredito e colpito al volto e i due si sono dati alla fuga abbandonando la merce sul posto.

Dall’attività commerciale è stato lanciato l’allarme ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai due giovani, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti anche i snaitari del 118 che hanno medicato la vittima.

Il furto al Forum

Ieri, 13 febbraio, una ragazza veneta di vent’anni è invece stata bloccata all’uscita del centro commerciale Frum di Brancaccio dopo avere prelevato diversi capi d’abbigliamento dagli scaffali di tre negozi: Zara, Okaidi e New Yorker. Anche in questo caso, ad accorgersi del furto e a contattare le forze dell’ordine, sono stati gli addetti alla vigilanza. Per la giovane è scattata la denuncia a piede libero.