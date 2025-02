Ruba abiti nei negozi del Forum: bloccata una ventenne

Gli addetti alla sicurezza hanno lanciato l'allarme

PALERMO – Ha passato al setaccio gli scaffali di tre negozi di abbigliamento, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati. Una ragazza veneta di vent’anni è stata denunciata dai carabinieri al centro commerciale Forum: stava tentando di scappare con la refurtiva.

E’ entrata in azione da Zara, Okaidi e New Yorker, dove si è impossessata di diversi abiti senza poi passare dalla cassa. A lanciare l’allarme sono stati gli addetti alla sicurezza che hanno contattato i carabinieri.

L’intervento dei carabinieri

I militari giunti sul posto sono riusciti a bloccare la giovane poco prima che si allontanasse dal centro commerciale di Brancaccio: con sé aveva capi d’abbigliamento per centinaia di euro. Poche settimane fa un episodio simile si è verificato al Conca d’Oro. In questo caso il ladro stava per fuggire con la sua bici elettrica.

Un palermitano di 49 anni è stato sorpreso nell’area di parcheggio: aveva prelevato decine di prodotti dal supermercato Conad. Alla vista dei carabinieri è andato su tutte le furie, aggredendoli e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Per lui è scattato l’arresto