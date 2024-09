Palermo, al via il conto alla rovescia per la Coppa degli Assi 2024

Un ricco palinsesto di competizioni, dal 20 al 22 settembre e dal 26 al 29 settembre

PALERMO – Conto alla rovescia iniziato per l’edizione 2024 della Coppa degli Assi che, anche quest’anno, promette due fine settimana di grande sport e agonismo, con un ricco palinsesto di competizioni in programma, dal 20 al 22 e dal 26 al 29 settembre, negli storici campi in erba e in sabbia silicea de La Favorita di Palermo, integralmente rifatti – per l’occasione – con il progetto di Valeriano Bernardini, agronomo di Piazza di Siena e della Milano Jumping Cup.

Con la partecipazione di 400 binomi, il 15% provenienti da otto nazioni (Argentina, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Ucraina, Stati Uniti), il concorso ippico tra i più prestigiosi d’Italia – organizzato da Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e con il supporto tecnico di Fieracavalli – si conferma così, ancora una volta, l’appuntamento di riferimento del mondo equestre.

Tante le gare in programma – per un montepremi totale di 292.600 euro – dove si sfideranno nomi di caratura internazionale come il belga Ignace Marc Emile Philips De Vuyst – già vincitore della Coppa degli Assi nel 2016 – i membri della nazionale austriaca Gerfried Puck, Tobias Pfingstl e Christoph Obernauer, oltre ai campioni italiani Bruno Chimirri, Roberto Previtali, Luca Moneta, Luca e Simone Coata, Guido ed

Eugenio Grimaldi.

Il primo weekend sarà teatro per i 60i internazionali di Sicilia con 24 competizioni suddivise nelle diverse categorie di CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 5 e 6 yo. La settimana successiva, invece, saranno 26 le occasioni di

tifare i propri beniamini durante il CSI3*, CSI1* e CSIYH1* 5 e 6 yo, senza dimenticare l’atteso 39° Gran Premio Coppa degli Assi – in programma domenica 29 – dove lo Chef de Piste Uliano Vezzani disegnerà il percorso per i binomi che cercheranno di conquistare non solo il montepremi finale di 80.000 euro, ma anche la Wild Card per accedere alle gare della Longines FEI Jumping World CupTM, previste dal 7 al 10 novembre 2024 nell’ambito di Fieracavalli Verona.

Novità di quest’anno, l’inserimento nel programma di una competizione speciale dove si fonderanno abilità, versatilità e velocità. La Ride & Drive – prevista in entrambi i fine settimana di Coppa degli Assi –

vedrà, infatti, il cavaliere o l’amazzone passare dalle quattro zampe alle quattro ruote con una velocità mai vista, in un percorso a fasi – composto da quattro salti a cavallo, un salto a piedi del cavaliere e una gimkana tra birilli a bordo di un’auto – da superare nel più breve tempo possibile.

Altro appuntamento imperdibile, domenica 29 settembre, è con la seconda edizione della competizione dedicata a Lucio Tasca, l’unico palermitano ad aver partecipato alle Olimpiadi di Roma nel 1960, che lo vedrà indirettamente protagonista anche del Gran Premio, grazie a una tradizione del concorso. Il vincitore di ogni anno, infatti, viene pesato – con sella e finimenti – e viene premiato con tante bottiglie del blend Leone di Tasca d’Almerita pari al peso totale ottenuto.