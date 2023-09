Palermo, al via la differenziata tra Sferracavallo e Partanna Mondello

Da questa settimana la consegna delle attrezzature necessarie

PALERMO – A partire da questa settimana, come da progetto interamente finanziato con fondi europei Pon metro react/Eu, prenderà avvio la consegna delle attrezzature destinate alla raccolta differenziata nei borghi palermitani di Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello, interessati all’estensione della modalità porta a porta. Interessate 180mila utenze. Gradualmente verranno interessate anche le altre aree secondo la previsione del calendario.

La Seden srl,che si è aggiudicata la gara per le consegne delle attrezzature, ha avviato il piano per circa 180mila utenze. “Si avvia una nuova fase della raccolta differenziata porta a porta che può certamente contribuire al miglioramento del servizio di igiene e a riportare il decoro che la città merita – dice il sindaco Roberto Lagalla -. La raccolta porta a porta agevola anche il lavoro di smaltimento della Rap che in questi giorni avrà anche una spinta importante grazie all’arrivo di 177 nuovi mezzi finanziati dal Pon metro e che serviranno proprio per il servizio di raccolta differenziata”.