Palermo, al via la rimozione dei contenitori di abiti usati della Rap

Erano ricettacolo di rifiuti e di manomissioni continue

PALERMO – E’ stata avviata la rimozione di tutti i contenitori di abiti usati posizionati abusivamente sul suolo comunale. Le attività di dismissione sono monitorate dalla polizia municipale, d’intesa con le autorità giudiziarie. Ne sono stati già rimossi una ventina ma, dai monitoraggi effettuati, sul suolo pubblico ce ne sono ancora almeno il triplo. Lo rende noto la Rap.

Saranno inoltre gradualmente eliminati anche i 400 contenitori regolarmente posizionati in città, in quanto ricettacolo di rifiuti e di manomissioni continue. Per il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, “la rimozione si è resa necessaria poiché la maggior parte dei contenitori non era in regola. Per quanto riguarda quelli coperti da regolare contratto, d’intesa con l’amministrazione comunale e con la ditta aggiudicatrice del servizio ieri è stata firmata la risoluzione. Per chi volesse disfarsi dei propri abiti, rimane sempre attivo il servizio gratuito garantito nei centri comunali di raccolta dislocati in città, dove saranno presenti i contenitori dedicati”.