Palermo, Alaimo assessore al Bilancio: prende il posto di Carolina Varchi

"Onorata di assumere questo ruolo, grazie a FdI, al sindaco Lagalla e a chi mi ha preceduto"

PALERMO – “Sono onorata di assumere oggi il ruolo di assessore nella giunta comunale di Palermo. Ringrazio Fratelli d’Italia per avermi indicata, il sindaco Roberto Lagalla per avere accolto questa indicazione e il mio predecessore Carolina Varchi per il grande lavoro svolto nel corso del suo mandato”. Lo afferma Brigida Alaimo, neo assessore al Comune di Palermo che assumerà le deleghe al Bilancio, Tributi, Beni confiscati e legalità, Avvocatura, Controllo analogo delle società partecipate, che prende il posto di Carolina Varchi vice sindaco e assessore uscente.

“L’impegno profuso da Carolina Varchi – aggiunge Alaimo che fa parte dello stesso partito di Carolina Varchi – renderà il mio compito meno arduo. Io proseguirò nel segno di una totale continuità politica e amministrativa, impegnandomi a fondo per continuare lo straordinario percorso di risanamento dei conti della quinta città d’Italia. Lo farò unendomi alla delegazione in giunta di Fratelli d’Italia, con spirito di sacrificio, umiltà e grande voglia di fare nell’interesse dei cittadini palermitani e per il rilancio della città”.

Varchi: “Sosterrò la mia città da Roma”

“Auguro buon lavoro a Brigida Alaimo, neo assessore del Comune di Palermo, e a Giampiero Cannella che assume da oggi anche il ruolo di vicesindaco. Sono certa che entrambi svolgeranno il loro compito con serietà e impegno, nell’interesse della città di Palermo”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia.

“A loro – prosegue Carolina Varchi – lascio i frutti del mio lavoro. Un lavoro difficile, quello di risanare i conti del Comune di Palermo. Una città che la precedente amministrazione ci ha lasciato in gravissime condizioni dal punto di vista economico-finanziario. Avevo assunto questo impegno con i palermitani e sono orgogliosa di averlo mantenuto, anche grazie alla fiducia concessami dal sindaco Roberto Lagalla, che ringrazio. Adesso continuerò a sostenere e ad aiutare la mia città da Roma, nella veste di deputato e dirigente di Fratelli d’Italia, certa – conclude Varchi – di avere lasciato le mie deleghe in ottime mani”.

Carolina Varchi Brigida Alaimo

Puma: “Congratulazioni ad Alaimo e Cannella”

“Voglio congratularmi con gli amici e compagni di partito Alaimo e Cannella. Sono certo che l‘assessore Alaimo saprà portare avanti con tenacia e abnegazione l’eccezionale lavoro svolto dall’Onorevole Varchi che ringrazio – ha dichiarato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Natale Puma – sono altresì convinto che Giampiero Cannella, il quale in questi due anni, ha seguito un proficuo percorso di rilancio dell’offerta culturale della nostra città saprà declinare al meglio il delicato ruolo di vicesindaco come già dimostrato nel recente passato”.