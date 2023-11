Palermo, Albanese e Marino (Pd): “I parchi chiudano alle 19”

La nota

PALERMO- “Il 13 novembre scorso avevamo denunciato la decisione silenziosa e ingiustificata dell’Amministrazione comunale di anticipare gli orari di chiusura delle ville così riducendo, ancora una volta, l’accessibilità agli spazi verdi della nostra città. Oggi esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento della nostra proposta di estensione degli orari di apertura di giardini e parchi, seppur parziale in quanto per diverse ville dell’ottava circoscrizione rimarrà l’orario di chiusura delle 17″. Lo affermano in una nota Mari Albanese, Presidente della Commissione Cultura ed Emanuele Maria Marino, capogruppo del Pd nell’ottava circoscrizione di Palermo.

I due esponenti dem denunciano “la disastrosa gestione delle ville e delle alberature cui assistiamo tutti i giorni” definendola “inaccettabile, perché non devono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B”. “Chiediamo, dunque, all’Amministrazione comunale – concludono – di porre in essere tutte le azioni necessarie, a partire dal fornire di adeguati impianti di illuminazione artificiale le ville che ne sono sprovviste, affinché l’orario di chiusura di tutti giardini e i parchi comunali venga disposto alle ore 19”.