Palermo, albero cade a Mondello: traffico in tilt

Il maltempo sta colpendo il capoluogo siciliano

1' DI LETTURA

PALERMO – Il maltempo a Palermo sta causando numerosi disagi. I voli dirottati a causa delle forte raffiche di vento sono diversi, ma non sono solo questi i problemi. Diversi alberi sono caduti creando disagi. Uno di questi è caduto, come si vede nel video pubblicato dalla pagina Facebook Palermo in Progress, in viale Regina Margherita a Mondello. L’albero è caduto lungo la carreggiata causando numerosi disagi alla circolazione.