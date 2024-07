Blin si presenta: “Indossare la maglia del Palermo è un orgoglio”

Il centrocampista: "Preferisco far parlare il campo. Alcuni rosanero mi hanno scritto"

Giornata di presentazione a Manchester per il Palermo. Alexis Blin, nuovo centrocampista dei rosanero, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante dalla sede del ritiro inglese: “Sono contento, c’è tutto per fare bene qua. Sono molto carico e non vedo l’ora di giocare”.

“Ho scelto il Palermo perché ho parlato tanto con il direttore e mi voleva nella sua squadra – prosegue Blin -. Poi io sono uno che dà il massimo e lui l’ha saputo dall’inizio quando abbiamo parlato. Non mi piace parlare troppo della mia persona, preferisco far vedere sul campo cosa posso portare alla squadra”.

“Il mio spirito è sempre stato di dare il massimo ogni giorno, sono un giocatore di squadra. Non faccio tanti gol e tanti assist, ma a livello di atteggiamento e impegno ho sempre dato il massimo. Quelli che mi conoscono da Lecce lo sanno bene, non ho mai mollato e questo sarà il mio spirito anche al Palermo. Proverà a portare uno spirito positivo con la voglia di fare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”, ha aggiunto il centrocampista.

Alexis Blin al Palermo

Il centrocampista proveniente dal Lecce, nel corso dell’intervista, ha risposto anche ad alcune domande sulla sua nuova squadra: “L’impressione sul mister e sullo staff è molto positiva. Mi hanno mostrato affetto e sono contento di questo. Sapevo che c’era qualche giocatore con cui ho giocato in passato e da questo punto di vista so che questi giocatori hanno lo spirito perfetto”.

“Non avevo dubbi sullo spirito di squadra, della società e dello staff – ha spiegato Blin -. Lucioni, Di Mariano e Di Francesco mi hanno scritto quando è arrivata la mia ufficialità. Sono dei giocatori forti, per questo sono contento di essere qua. So che questi calciatori ti possono aiutare a vincere le partite. Non vedo l’ora di iniziare”.

“La competizione tra di noi a me piace, perché ti porta ad alzare il livello della squadra. Quando siamo andati in Serie A con il Lecce mi ricordo bene che eravamo un bel gruppo, ma ogni giorno e ogni allenamento andavamo forte – ammette il mediano -. Vorrei ritrovare questo al Palermo e darà il mio massimo per essere un esempio da questo punto di vista. Poi se fai le cose fatte bene e ti porti i tifosi con te puoi fare grandi cose. Sono molto fiducioso“.

“Indossare questa maglia è un orgoglio, si sa bene l’importanza del Palermo nel calcio italiano. Questo lo sapevo anche prima di venire, è una piazza importante con i tifosi che ti supportano tanto. Sono contento e tranquillo nella mia testa, ci serve anche questo. Aspetto di giocare le mie partite con il Palermo e di giocare in casa. Il supporto dei tifosi ti dà qualcosa in più sul campo, ti fanno anche cambiare le partite. Questo può succedere in casa e anche fuori, in trasferta il Palermo ha tanto seguito. Sarà un grande aiuto per noi”, ha concluso Alexis Blin.