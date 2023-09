Palermo: esami clinici per Buttaro, Vasic si allena a parte

Venerdì sera la sfida contro il Cosenza

PELERMO – Al 92’ di Ascoli-Palermo, il guizzo di Mancuso nell’area avversaria ha regalato la vittoria ai rosanero. Un successo arrivato allo scadere di una gara equilibrata, che sembrava ormai diretta verso una conclusione a reti inviolate. Il numero 7 dei siciliani, però, subentrato nella ripresa, ha spinto la palla in rete sugli sviluppi di un corner, consentendo ai suoi di portare a casa i tre punti.

Dopo il match giocato al “Del Duca” contro la squadra di Viali, il Palermo è tornato in campo a Torretta per fare un po’ di scarico post partita. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che hanno disputato più di 45 minuti di gioco.

Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione e mobilità ed una partita con la formazione Under 16.

Dall’infermeria

Il difensore dei rosanero Alessio Buttaro, così come riporta il sito ufficiale del club, è stato sottoposto ad indagini cliniche, che hanno evidenziato l’avvenuta guarigione della lesione distrattiva di primo grado della giunzione miotendinea del popliteo della gamba sinistra. A causa del persistere della sintomatologia dolorosa alla sindesmosi della caviglia della stessa gamba, il calciatore prosegue il percorso di lavoro differenziato.

Si è allenato a parte anche Aljosa Vasic, che nel corso della rifinitura di venerdì aveva rimediato un trauma contusivo al calcagno del piede sinistro. Nelle prossime settimane verrà valutato il recupero verso la gara con il Cosenza di venerdì 22 settembre.