Palermo, allo Zen per rifornirsi di droga da spacciare: arrestato

L'operazione dei poliziotti del commissariato San Lorenzo

1' DI LETTURA

PALERMO – Da Borgo Nuovo allo Zen per rifornirsi di droga da spacciare. Con questa accusa la polizia ha arrestato un giovane pusher palermitano trovato in possesso di droga. L’arresto e il sequestro di una rilevante quantità di droga è stato effettuato da agenti “in borghese” del commissariato San Lorenzo che hanno notato tra i padiglioni dello Zen un giovane che hanno riconosciuto come un pregiudicato del quartiere di Borgo Nuovo.

I poliziotti hanno seguito i suoi spostamenti ma, quando lo hanno visto dirigersi verso un motociclo per andare via dal quartiere, sono intervenuti e lo hanno sottoposto a un controllo. L’atteggiamento, nervoso e teso, assunto dal giovane fermato ha insospettito ulteriormente gli agenti.

La perquisizione personale ha confermato i sospetti dei poliziotti: addosso al giovane è stato trovato un involucro in plastica trasparente contenente 48,5 grammi di cocaina e 1900 euro in contanti.

Il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre la droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Il provvedimento è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti del giovane gli arresti domiciliari.