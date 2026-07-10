 Palermo, altre cartoline contro i boss che chiedono il pizzo
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Palermo, altre cartoline ai boss: tappezzata la borgata di Sferracavallo

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È la quarta iniziativa anti-pizzo, autori ancora anonimi
L'INIZIATIVA
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1 min di lettura

PALERMO – Nuove cartoline con messaggi ai boss scarcerati sono apparse a Palermo.

Dopo i quartieri Uditore-Passo di Rigano, San Lorenzo e Acquasanta, stamani gli adesivi sono comparsi nel quartiere Tommaso Natale/Sferracavallo dove nelle settimane scorse si sono verificati episodi di gravi intimidazioni a imprenditori e commercianti. Presi di mira dal racket del pizzo la pizzeria Ulisse e il ristorante Brigantino. Restano ancora anonimi gli autori dell’iniziativa che sta avendo un grande impatto mediatico.

Cosa c’è scritto nella cartolina

Nelle cartoline si legge: “Ai boss condannati per mafia e scarcerati: bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere”. 

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