Le parole dell'amministratore Giovanni Sciortino

PALERMO – Le squadre tecniche di Amap hanno completato, attorno alle 5 del mattino, la riparazione della tubazione di viale Regione Siciliana a Palermo, manomessa nei giorni scorsi da scavi effettuati per conto di un gestore del servizio elettrico.

Palermo, Amap: “Riparato il guasto”

Pertanto, rende la società, la rete idrica è riaperta ed è in fase di pressurizzazione e questo consentirà già oggi di riprendere il servizio di erogazione idrica nei distretti che ieri hanno subito disservizi.

Per motivi tecnici legati alla riapertura del circuito di distribuzione, spiega Amap, le condizioni di piena normalità si riavranno, tuttavia, nelle prossime 12-24 ore. Sono già in corso le attività per il ripristino della sede stradale.

Sciortino: “Sincero apprezzamento”



“Desidero esprimere – ha detto Giovanni Sciortino, amministratore unico di Amap- un sincero apprezzamento per tutte le maestranze dell’azienda che mediante un incessante lavoro, anche nelle ore notturne, sono riuscite a risolvere un problema di notevoli proporzioni. Attendo adesso una dettagliata relazione sul danno subito da Amap per avviare l’azione risarcitoria che terrà in conto ogni aspetto del danno patrimoniale”.