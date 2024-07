Palermo, in calendario un’amichevole contro il Leicester

In campo contro una squadra di Premier League

Venerdì 26 luglio a Chesterfield il Palermo affronterà in amichevole il Leicester di Steve Cooper. La squadra, neo promossa in Premier League, giocherà contro i rosanero nel corso del ritiro dei siciliani in Inghilterra.

Il match è in programma alle 19.00 (ora locale) al SMH Group Stadium. La gara contro le Foxes sarà la prima di due amichevoli “inglesi” per il Palermo. Sabato 3 agosto, infatti, la squadra di Dionisi giocherà contro l’Oxford United FC, squadra che milita in Sky Bet Championship

Al termine del ritiro di Livigno (20 luglio) il Palermo proseguirà la preparazione pre campionato a Manchester dal 23 luglio al 2 agosto. I rosanero torneranno ad allenarsi al City Football Academy di Manchester, sede del Manchester City e del City Football Group, per la seconda volta dopo il prestigioso ritiro di settembre 2022.

Il programma delle amichevoli del Palermo

Di seguito, dunque, il programma delle amichevoli del Palermo nel corso del ritiro pre campionato aggiornato a lunedì 15 luglio 2024.

Sabato 13 luglio: Palermo-Rappresentative LND Sondrio 10-0

Mercoledì 17 luglio: Palermo-Rapperswil (ore 15.00)

Sabato 20 luglio: Monza-Palermo (ore 16.30)

Venerdì 26 luglio: Leicester-Palermo (ore 19.00 locali)

Sabato 3 agosto: Oxford United-Palermo (ore 15.00 locali)

Foto in alto dal sito ufficiale del Leicester