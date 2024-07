Palermo, amichevole contro il Monza: sabato 20 luglio ingresso libero

I rosanero chiudono il ritiro di Livigno contro una squadra di Serie A

Sabato 20 luglio, alle ore 16.30 presso il campo sportivo di Temù (BS), il Palermo affronterà in gara amichevole il Monza. L’ingresso per assistere alla sfida sarà libero fino a esaurimento posti. Nel ritiro pre campionato di Livigno dei rosanero, questa sarà la terza amichevole in ordine cronologico.

Le sedute di allenamento previste in Valtellina, salvo variazioni, saranno al mattino dalle 9.00 e al pomeriggio dalle 16.00. In programma, dunque, altre due amichevoli. La prima il 13 luglio contro la LND Sondrio, una rappresentativa locale.

La seconda, invece, il 17 luglio contro una squadra da definire (a differenza di quanto comunicato in precedenza e poi rettificato da parte di ATP Livigno, con la gara contro il Rapperswill-Jona FC in realtà ancora non definita.) Entrambe queste ultime due partite si giocheranno all’Aquagranda.

Al termine del test contro i brianzoli si concluderà la prima parte della preparazione pre campionato dei rosanero. A seguire ci sarà il trasferimento del Palermo a Manchester, in programma martedì 23 luglio. I rosanero torneranno ad allenarsi al City Football Academy di Manchester fino al 2 di agosto. Il giorno dopo, il 3 di agosto, la squadra di Dionisi affronterà l’Oxford United FC.