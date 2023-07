Palermo, amichevole anche con il Legnago: il quadro completo

Tutte le gare amichevoli che i rosanero disputeranno in ritiro

Il Palermo viaggia spedito nel percorso di programmazione utile a preparare la prossima stagione di Serie B. I colpi di mercato diventati ufficiali sono quattro: Fabio Lucioni, Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso e Pietro Ceccaroni sono già insieme ai nuovi compagni in rosanero per il pre-ritiro che il club di viale del Fante sta svolgendo a Veronello. I siciliani, dal 9 luglio e fino al 4 agosto, saranno invece in Trentino Alto Adige per il ritiro pre-campionato.

In vista dei giorni che la squadra guidata da Eugenio Corini impiegherà per preparare la prossima stagione dal punto di vista fisico e tattico, è stato già definito il programma delle amichevoli che serviranno a testare quanto effettivamente fatto durante il ritiro. Saranno due i test amichevoli che il Palermo disputerà nella seconda parte del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige. I rosanero affronteranno il Legnago (Serie C) domenica 30 luglio alle ore 16:30 a Pinzolo ed il Trento (Serie C) venerdì 4 agosto alle ore 18 a Trento (Stadio Briamasco).

AMICHEVOLI PALERMO

